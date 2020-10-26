Арсений Попов о Павле Воле: "Чем круче человек, тем он проще в общении"

Все актеры "Импровизации" дружат за пределами съемочной площадки.

Актер шоу "Импровизация" на ТНТ Арсений Попов поделился с Piter.TV воспоминаниями, которые остались у него после первой встречи с ведущим проекта Павлом Волей. На тот момент Воля был уже "звездой масштабов всей страны". Попов и другие актеры шоу очень волновались, но, как оказалось, зря – Павел оказался очень простым в общении человеком. "Воле за это респект, [он] молодец, большой молодец!"

Он пришел в спортивных штанах. Говорит: "Пацаны, здорово! Видел ваши пилоты, видел ваше выступление, очень здорово. Ты там то, ты то, ты молодец, тебе вот это подтянуть". И как-то так просто с нами заговорил, и это слово "пацаны". И говорит, песочьте меня если что, если я где-то буду не прав. Можете подкалывать. И как-то так всю эту дистанцию легко снял. Мне кажется, чем круче человек, тем он проще в общении. Арсений Попов

Кроме того, Арсений рассказал Piter.TV о своих взаимоотношениях с другими актерами "Импровизации". Во время эфира можно часто увидеть, как они подкалывают друг друга. Попов заявил, что эти "подколы" в основном для смеха, и никто не обижается на них.

Если мы будем подкалывать гостя, он может обидеться, если мы будем подкалывать зрителей, мы можем тоже как-то показать, что мы типа на телеке, а вы пришли, получайте наши шуточки. Когда мы подкалываем друг друга, во-первых, мы не обижаемся, потому что знаем, что это шутки, а во-вторых, мы же в жизни друзья. Просто так получилось, что я в Питере живу, а пацаны в Москве, и мы, может быть, кстати, из-за этого и друзья, что редко видимся. Но каждый раз, когда встречаемся – это событие, мы много времени проводим вместе. Арсений Попов

Ранее Арсений Попов рассказал, с кем из гостей "Импровизации" понравилось работать больше всего.

Видео: Piter.TV