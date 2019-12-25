В библиотеке им. Маяковского откроется Центр цифровой трансформации общедоступных библиотек

Участие в официальной церемонии открытия примут члены правительства Петербурга.

В четверг, 21 октября, в обновленном и модернизированном отделе библиотеки имени В.В. Маяковского на набережной реки Фонтанки откроется Центр цифровой трансформации общедоступных библиотек города "Новая реальность". Об этом сообщили в комитете по культуре.

Напомним, что сама библиотека открылась 9 октября после ремонта. Отмечается, что появление новых сервисов на базе библиотеки им. В.В. Маяковского должно запустить процесс дальнейшей модернизации других библиотек города.

Помимо это в четверг и пятницу, 21 и 22 октября соответственно, для петербуржцев подготовили световое шоу, посвященное открытию библиотеки. Восьмиминутное представление будет повторяться с 18.00 до 21.30 каждые полчаса.

Ранее мы писали, что петербуржец создаст пункт буккроссинга в ретро-кабриолете.

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