К 2025 году в Петербурге завершат модернизацию библиотек за 500 млн рублей

В настоящее время работы идут в 179 учреждениях.

Модернизация петербургских библиотек завершится в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 20 июля.

Петербургские библиотеки становятся не только книгохранилищами, но и культурными центрами, куда люди приходят отдохнуть и узнать что-то новое в интерактивной форме. Губернатор Петербурга

В городе на Неве работает 201 государственная общедоступная библиотека. Число зарегистрированных пользователей составило более 1 млн человек, а вместе с онлайн-посетителями – свыше 8 млн петербуржцев.

Программа по модернизации городских библиотек завершится в следующем году. В 2024 году на эти цели выделили почти 500 млн рублей. В настоящее время работы идут в 179 учреждениях.

Ранее мы рассказывали о том, что в библиотеке №3 имени Берггольц в Петербурге завершился капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)