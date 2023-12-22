В библиотеке №3 имени Берггольц в Петербурге завершился капремонт

На создание цифровой библиотечной инфраструктуры в бюджете на 2024 год заложено почти 450 млн рублей.

Общероссийский день библиотек отмечается 27 мая. Жители блокадного Ленинграда одни из первых посетили обновленную библиотеку имени О. Ф. Берггольц. Гости поучаствовали в экскурсии, оценили помещения и богатую коллекцию книг, передает пресс-служба Смольного.

В феврале 2024 года губернатор Петербурга провел прием граждан. В рамках встречи жительница Невского района обратилась к нему с просьбой о переоснащении отремонтированной библиотеки. После этого градоначальник поручил главе администрации Невского района оборудовать библиотеку на улице Седова современными мультимедийными средствами, создать в ней общественно-культурный центр.

Обновленная библиотека станет еще одной точкой притяжения для жителей Невского района, настоящим центром семейного чтения, ведь в ее фонде теперь появились детские издания, а в планах – проведение познавательных мероприятий для юных читателей. Пресс-служба Смольного

На создание цифровой библиотечной инфраструктуры в бюджете на этот год заложено почти 450 млн рублей. Кроме того, создано мобильное приложение "Петербургская библиотека". Оно дает возможность произвести упрощенную запись в любую общедоступную библиотеку Петербурга, бронировать книги.

Ранее мы рассказывали о том, что дом Тани Савичевой в Петербурге реконструируют.

Фото: пресс-служба библиотеки имени О. Ф. Берггольц