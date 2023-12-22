Библиотеку имени Ольги Берггольц к 15 мая оборудуют современными мультимедийными средствами

Библиотека была открыта 70 лет назад – в 1954 году.

Губернатор Александр Беглов дал поручение главе администрации Невского района оборудовать отремонтированную в 2023 году библиотеку имени Ольги Берггольц на улице Седова современными мультимедийными средствами и создать в ней общественно-культурный центр. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Библиотека была открыта 70 лет назад – в 1954 году. В 2010 году – к столетию со дня рождения Ольги Берггольц учреждению присвоили ее имя. После обращения к губернатору одной из жительниц города Александр Беглов предложил оформление библиотеки можно посвятить блокадной тематике. Все работы должны быть завершены к 15 мая.

По городской программе модернизации библиотек в рамках Государственной программы "Развитие сферы культуры в Санкт‑Петербурге" на создание цифровой библиотечной инфраструктуры в бюджете 2024 года заложено почти 450 миллионов рублей. В прошлом году на программу было направлено порядка 426 миллионов рублей.

В 2023 году в Петербурге было создано мобильное приложение "Петербургская библиотека". Оно дает возможность произвести упрощенную запись в любую общедоступную библиотеку города, а также бронировать книги, продлевать сроки пользования изданием или делать заказ электронной доставки документа.

Фото: Библиотека имени О. Ф. Берггольц