РЖД добавили экзоскелеты к оснащению сотрудников путевых машинных станций

Новые костюмы защищают позвоночник от компрессии и разгружает на 90% мышцы спины.

ОАО "РЖД" добавило экзоскелеты к оснащению сотрудников путевых машинных станций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые костюмы будут носить те сотрудники, которые занимаются подготовкой рельсов, их резкой и сверлением. Они защищают позвоночник от компрессии и разгружают на 90% мышцы спины. В РЖД отметили, что при подъеме с пола предмета весом до 50 кг экзоскелет возьмет на себя половину веса.

Ранее мы сообщали, что инвестиции РЖД в строительство ВСМ составят 46 млрд рублей.

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