Инвестиции РЖД в строительство ВСМ составят 46 млрд рублей

Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2025 год, включающую значительное финансирование для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.
Пресс-служба компании сообщила, что общий объём инвестиций в этом году составит 890,9 миллиардов рублей. Основное направление вложений — модернизация железнодорожной инфраструктуры. На капитальный ремонт 4500 километров путей, обновление систем автоматизации, энергоснабжения и связи предусмотрено 298,5 миллиарда рублей.
Отдельно выделяется 46 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Всего проект оценивается в 2,349 триллиона рублей, причём часть финансирования будет покрыта за счёт выпуска облигаций на сумму 122 миллиарда рублей.
Строительство ВСМ Москва — Петербург началось в марте прошлого года. Протяжённость магистрали составит 679 километров, она пройдет через шесть регионов: Москву, Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Запуск магистрали запланирован на 1 апреля 2028 года.
Ранее мы сообщили о том, что ВСМ Москва – Петербург будет построена в срок.
Фото: Telegram / Телеграмма РЖД
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