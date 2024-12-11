Инвестиции РЖД в строительство ВСМ составят 46 млрд рублей

Всего проект оценивается в 2,349 триллиона рублей, причём часть финансирования будет покрыта за счёт выпуска облигаций на сумму 122 миллиарда рублей.

Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2025 год, включающую значительное финансирование для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

Пресс-служба компании сообщила, что общий объём инвестиций в этом году составит 890,9 миллиардов рублей. Основное направление вложений — модернизация железнодорожной инфраструктуры. На капитальный ремонт 4500 километров путей, обновление систем автоматизации, энергоснабжения и связи предусмотрено 298,5 миллиарда рублей.

Отдельно выделяется 46 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Всего проект оценивается в 2,349 триллиона рублей, причём часть финансирования будет покрыта за счёт выпуска облигаций на сумму 122 миллиарда рублей.

Строительство ВСМ Москва — Петербург началось в марте прошлого года. Протяжённость магистрали составит 679 километров, она пройдет через шесть регионов: Москву, Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Запуск магистрали запланирован на 1 апреля 2028 года.

Ранее мы сообщили о том, что ВСМ Москва – Петербург будет построена в срок.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД