Глава Минтранса РФ: ВСМ Москва – Петербург будет построена в срок

Старовойт отметил, что данный проект "очень сложный", но пока всё идёт по графику.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Петербург будет построена точно в срок. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Мне кажется, очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург, тоже над этим работаем. Роман Старовойт, глава Минтранса РФ

Старовойт отметил, что данный проект "очень сложный", но пока всё идёт по графику. Роман Старовойт возглавляет проектный офис по поручению Правительства Российской Федерации, поэтому думает, что точно в срок будет построена данная линия.

Ввод в эксплуатацию первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года. Магистраль протяжённостью 679 км пройдёт по территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Ранее КГА согласовал облик терминала ВСМ у Московского вокзала, а Кабмин РФ одобрил обнуление НДС для перевозчиков ВСМ.

Фото: официальный портал Президента России