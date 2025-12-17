В Петербурге приступили к строительству третьего этапа ШМСД над железной дорогой

Магистраль пройдёт над железнодорожными линиями и городской дорожной сетью.

Строительно-монтажные работы стартовали на третьем этапе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Новый участок продолжит трассу от Софийской улицы в направлении Глухоозёрского шоссе и будущего моста через Неву. Проект реализуется в рамках соглашения города с ООО "Широтная магистраль Северной Столицы", сообщила пресс-служба Смольного.

Магистраль необходима для транспортной системы Петербурга и всего Северо-Запада России. Старт третьего этапа - важный шаг к созданию современного транспортного каркаса, который сократит автомобилистам время в пути, освободит загруженные улицы, внесёт вклад в укрепление агломерации города и Ленинградской области. Александр Беглов, губернатор

Протяженность третьего этапа составит 2,2 км по правому направлению и 1,2 км – по левому. Магистраль пройдет над действующими железнодорожными линиями и городской улично-дорожной сетью.

На третьем этапе строительства широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) предстоит масштабный объём работ: специалисты возведут пролётные строения, подпорные стены и шумозащитные конструкции. В рамках этапа установят 216 опор и 571 буронабивную сваю.

Сейчас генеральный подрядчик — АО "Бамтоннельстрой‑Мост" — активно ведёт строительство на втором этапе ШМСД (а также задействован на 3‑м и 4.2‑м этапах). Трасса, над которой идёт работа, свяжет Витебский проспект с Софийской улицей.

По словам директора проекта Александра Дмитришина, строительно‑монтажные работы на втором этапе идут в хорошем темпе. Рабочие уже смонтировали более 200 буронабивных свай, порядка 30 ростверков и 15 тел опор. При этом подрядчик планирует последовательно наращивать темпы строительства.

Параллельно на этапе 4.1 другой подрядчик — АО "Дороги и мосты" ведт строительство нового разводного моста через Неву. На левом берегу реки развернут строительный городок, где идут буровые работы и обустройство свайных оснований под будущие опоры. Кроме того, со стороны левого берега приступили к возведению рабочего моста — это временное сооружение нужно, чтобы тяжёлая техника могла беспрепятственно подъезжать к зоне строительства основных опор переправы.

Ранее мы сообщали, что КАД-2 и Широтную магистраль хотят соединить для разгрузки Петербургского кольца.

Фото: пресс-служба Смольного