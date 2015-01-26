Тепло вернется в дома жителей Ржевки-Пороховых после ремонта

Специалисты приводят в порядок магистраль.

Теплоэнергетики завершили сварочные работы на трубопроводе в Невском районе и в течение нескольких часов дома жителей микрорайона Ржевка-Пороховые должны подключить к теплу, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

В микрорайоне Ржевка-Пороховые в 18:15 завершились сварочные работы на аварийном участке трубопровода. В течение 4–5 часов специалисты заполнят сеть теплоносителем, после чего управляющие компании смогут подключить жилые дома к отоплению.

За время ремонта, который длился около 30 часов, удалось устранить два дефекта на разных адресах. В частности, специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" заменили 6,7 метра тепломагистрали "Пороховская" на проспекте Большевиков, а энергетики ТЭК смонтировали 6,5 метра новой магистрали на Российском проспекте в Невском районе.

В администрации подчеркнули, что оперативное проведение работ позволило минимизировать неудобства для жителей и обеспечить своевременное восстановление подачи тепла в жилые дома микрорайона.

