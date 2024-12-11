Кабмин РФ одобрил обнуление НДС для перевозчиков ВСМ

Первая партия подвижного состава для ВСМ ожидается в конце 2026 – начале 2027 года.

В российском правительстве принято решение об отмене НДС для операторов высокоскоростной железной дороги (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург до 2065 года. Заявленное законодательное изменение получило поддержку от комиссии по законопроектной деятельности, сообщает 27 января ТАСС.

Первая партия подвижного состава для ВСМ ожидается в конце 2026 – начале 2027 года. В период с 2028 по 2030 годы планируется изготовление ещё 30 составов для данной магистрали, рассказывал ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль представляет собой двухпутное полотно, на котором возможно движение поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч. На данный момент в России аналогичных линий нет. Как информировала "Фонтанка", ориентировочная стоимость билета составит около 10 тысяч рублей. Строительство будет осуществляться по системе концессии компанией "ВСМ Две столицы", с привлечением финансовых вкладов от всех регионов, через которые пройдет линия, а также от РЖД. На данный момент концессионное соглашение еще не подписано.

Ранее КГА согласовал облик терминала ВСМ у Московского вокзала.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков