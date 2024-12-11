КГА согласовал облик терминала ВСМ у Московского вокзала

Проект терминала выполнял "Первый проектный институт", концепцию архитектурного облика рассматривали на Градостроительном совете в августе 2024 года.

Комитет по градостроительству и архитектура Петербурга согласовал архитектурный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ, ВСЖМ-1) Москва – Санкт-Петербург у Московского вокзала. Информация опубликована на официальном сайте КГА.



Проект: КГА

Проект терминала выполнял "Первый проектный институт", концепцию архитектурного облика рассматривали на Градостроительном совете в августе 2024 года. Терминал появится в самом центре Петербурга и будет вплотную примыкать к Московскому вокзалу.

Также недавно стало известно, что в районе Софийской улицы изымут земли для строительства ВСМ Петербург – Москва.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре