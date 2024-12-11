В районе Софийской улицы изымут земли для строительства ВСМ Петербург – Москва

Как стало известно Piter.tv, документ, подписанный 15 января 2025 года, касается участка трассы, который пролегает от Обухово до Великого Новгорода.

Росжелдор выпустил распоряжение, согласно которому начнется изъятие земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Как стало известно Piter.tv, документ, подписанный 15 января 2025 года, касается участка трассы, который пролегает от Обухово до Великого Новгорода.

В рамках реализации инфраструктурного проекта будет проведена подготовка территорий для прокладки пути, необходимой инженерной инфраструктуры и сопутствующих объектов. Изъятие земель осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, которое предусматривает компенсации собственникам за изымаемые участки. Все перечисленные в документе участки, а их более 20, относятся к району Софийской улицы. Среди прочего речь идет примерно о гектаре, который принадлежит компании "ИЛР Инвест", примерно 2 гектарах ООО "Логистический парк „Софийский"", почти 6 гектарах компании "Антик", гектаре компании "Агробалт" и небольших участках ООО "ПромБокс" и ООО "Активная упаковка".

ВСМ станет важной частью транспортного коридора между столицей и Северной столицей. Ожидается, что реализация проекта сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2,5 часов, а также создаст дополнительные рабочие места на этапе строительства и эксплуатации. Стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей.

Собянин: после запуска ВСМ пассажиропоток между Москвой и Петербургом увеличится в 5 раз.

Фото: официальный сайт проекта ВСМ