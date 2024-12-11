В районе Софийской улицы изымут земли для строительства ВСМ Петербург – Москва

Росжелдор выпустил распоряжение, согласно которому начнется изъятие земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Как стало известно Piter.tv, документ, подписанный 15 января 2025 года, касается участка трассы, который пролегает от Обухово до Великого Новгорода.
В рамках реализации инфраструктурного проекта будет проведена подготовка территорий для прокладки пути, необходимой инженерной инфраструктуры и сопутствующих объектов. Изъятие земель осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, которое предусматривает компенсации собственникам за изымаемые участки. Все перечисленные в документе участки, а их более 20, относятся к району Софийской улицы. Среди прочего речь идет примерно о гектаре, который принадлежит компании "ИЛР Инвест", примерно 2 гектарах ООО "Логистический парк „Софийский"", почти 6 гектарах компании "Антик", гектаре компании "Агробалт" и небольших участках ООО "ПромБокс" и ООО "Активная упаковка".
ВСМ станет важной частью транспортного коридора между столицей и Северной столицей. Ожидается, что реализация проекта сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2,5 часов, а также создаст дополнительные рабочие места на этапе строительства и эксплуатации. Стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей.
Собянин: после запуска ВСМ пассажиропоток между Москвой и Петербургом увеличится в 5 раз.
Фото: официальный сайт проекта ВСМ
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