В Москве подписали концессионное соглашение по строительству 2-4 этапов ШМСД в Петербурге

Протяжённость 2-4 этапов ШМСД составит 14,1 км – от Витебского проспекта до КАД.

В Москве 20 ноября в рамках Международного форума и выставки "Транспорт России" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент-председатель Правления ВТБ Андрей Костин в присутствии министра транспорта РФ Романа Старовойта подписали концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию второго-четвёртого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Протяжённость 2-4 этапов ШМСД составит 14,1 км – от Витебского проспекта до КАД. Завершить строительство этих этапов планируется к 2031 году. В составе магистрали будет построен новый разводной мост. Он будет спроектирован так, чтобы не закрыть виды на находящийся рядом Финляндский железнодорожный мост – памятник истории и культуры. Строительство начнётся в 2025 году. Это будет второй разводной мост через Неву, возводимый впервые за многие десятилетия.

С вводом ШМСД будет существенно разгружен центр Петербурга. Расширится транспортный коридор в Карелию, Мурманск, Архангельск и другие регионы.

ВСМ Москва-Петербург запустят в апреле 2028 года.

Видео: Telegram/ Александр Беглов