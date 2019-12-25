Рижский вокзал выставили на продажу за 4 млрд рублей

"Российские железные дороги" выставили на продажу Рижский вокзал, расположенный в Москве. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на объявление, опубликованное на сайте "Авито".

Отмечается, что к приобретению предлагаются вокзал, двухэтажное нежилое здание и земельный участок. Торги по Рижскому вокзалу будут проведены 29 апреля. Его оценивают в 4 млн рублей. До 20 апреля "РЖД" будет принимать заявки от потенциальных покупателей. О планах продать вокзал на торгах ранее сообщала замглавы железнодорожного холдинга Екатерина Кривошеева

Напомним, в феврале 2026 года Правительство России одобрило предложение о продаже здания Рижского вокзала. Его продадут на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Фото: msk-guide.ru