  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рижский вокзал выставили на продажу за 4 млрд рублей
Сегодня, 13:31
230
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

До 20 апреля "РЖД" будет принимать заявки от потенциальных покупателей.

"Российские железные дороги" выставили на продажу Рижский вокзал, расположенный в Москве. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на объявление, опубликованное на сайте "Авито".

Отмечается, что к приобретению предлагаются вокзал, двухэтажное нежилое здание и земельный участок. Торги по Рижскому вокзалу будут проведены 29 апреля. Его оценивают в 4 млн рублей. До 20 апреля "РЖД" будет принимать заявки от потенциальных покупателей. О планах продать вокзал на торгах ранее сообщала замглавы железнодорожного холдинга Екатерина Кривошеева

Напомним, в феврале 2026 года Правительство России одобрило предложение о продаже здания Рижского вокзала. Его продадут на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не будет обсуждать за спиной России вопросы по железным дорогам.

Фото: msk-guide.ru

Теги: москва, рижский вокзал, российские железные дороги, торги
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии