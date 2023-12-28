На оснащение подразделений МЧС поступят 44 быстроходных судна

На оснащение МЧС России поступят 44 маломерных судна. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков. Его слова приводит пресс-служба МЧС.
Новые катера поступят на вооружение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Московской области, Карелии, Якутии и других регионах страны. Куренков отметил, что судна способны развивать скорость до 75 км/ч.
Также сообщается, что головное судно проекта уже прошло полный цикл испытаний. Корпус катера выполнен из алюминиево-магниевого сплава.
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Видео: МЧС России
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