На оснащение подразделений МЧС поступят 44 быстроходных судна

Новые катера способны развивать скорость до 75 км/ч.

На оснащение МЧС России поступят 44 маломерных судна. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков. Его слова приводит пресс-служба МЧС.

Новые катера поступят на вооружение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Московской области, Карелии, Якутии и других регионах страны. Куренков отметил, что судна способны развивать скорость до 75 км/ч.

Также сообщается, что головное судно проекта уже прошло полный цикл испытаний. Корпус катера выполнен из алюминиево-магниевого сплава.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области ликвидировали пожар в сауне.

Видео: МЧС России