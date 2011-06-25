В Свердловской области ликвидировали пожар в сауне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел во вторник, 26 декабря, в Екатеринбурге. В фитнес-центре торгового комплекса началось возгорание. Из здания эвакуировали 150 человек. Погибших и пострадавших нет.
Площадь огня составила 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 40 специалистов и 13 единиц техники. Также были проведены проливка и разборка конструкций. Причина инцидента уточняется.
Ранее мы сообщали, что во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все