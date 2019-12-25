В Петербурге появится приложение для записи в городские библиотеки

Кроме того, городские библиотеки хотят подключить к Единой карте петербуржца, и к Единой карте школьника.

В скором времени в городе на Неве запустят мобильное приложение "Петербургская библиотека". Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В приложении читатели смогут записываться в городские библиотеки, бронировать книги, узнавать о предстоящих мероприятиях и заказывать электронную доставку документов.

Кроме того, городские библиотеки хотят подключить к Единой карте петербуржца, и к Единой карте школьника.

В ноябре в Красногвардейском районе Петербурга на улице Косыгина, 28к1, появится новое культурное пространство. Там 25 ноября откроют библиотечно-культурный центр "НОТА", в котором будет технология автоматизированного поиска книг, где маршрут до нужного стеллажа получится построить с помощью дополненной реальности в телефоне.

Фото: Telegram/ Пиотровский Online