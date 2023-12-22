Дом Тани Савичевой в Петербурге реконструируют

Работы стартовали в апреле 2024 года, их планируют завершить уже к октябрю.

В Петербурге продолжается капитальный ремонт кровли в доме 13/6 по 2-й линии Васильевского острова, в котором проживала и вела дневник блокадница Таня Савичева. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент идут монтаж стропильной системы в чердачном помещении, замена рядового окрытия и примыканий с устройством теплогидроизоляционной мембраны. На кровле установят ограждения, снегозадерживающие устройства, водосточную систему и заменят колпаки вентканалов. Металлические листы заготавливают индивидуально под размеры крыши.

Технология утепления подкровельного пространства позволяет снизить затраты по энергетическим ресурсам дома и повысить показатели его энергоэффективности. <...> Вес 1 квадратного метра теплоизоляции составляет всего 0,75 килограмма, что дает возможность не перегружать строительные несущие конструкции дореволюционных зданий. Пресс-служба Смольного

Главной целью утепления являются снижение образования сосулек и наледи, обеспечение на чердаке стабильной температуры и влажности.

Работы стартовали в апреле 2024 года, их планируют завершить уже к октябрю.

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте намерены отреставрировать фасады домов по архивным чертежам.

Фото: ВКонтакте / Детская библиотека №6 Кировского района