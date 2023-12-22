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Дом Тани Савичевой в Петербурге реконструируют
Сегодня, 19:23
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Дом Тани Савичевой в Петербурге реконструируют

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Работы стартовали в апреле 2024 года, их планируют завершить уже к октябрю. 

В Петербурге продолжается капитальный ремонт кровли в доме 13/6 по 2-й линии Васильевского острова, в котором проживала и вела дневник блокадница Таня Савичева. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент идут монтаж стропильной системы в чердачном помещении, замена рядового окрытия и примыканий с устройством теплогидроизоляционной мембраны. На кровле установят ограждения, снегозадерживающие устройства, водосточную систему и заменят колпаки вентканалов. Металлические листы заготавливают индивидуально под размеры крыши. 

Технология утепления подкровельного пространства позволяет снизить затраты по энергетическим ресурсам дома и повысить показатели его энергоэффективности. <...> Вес 1 квадратного метра теплоизоляции составляет всего 0,75 килограмма, что дает возможность не перегружать строительные несущие конструкции дореволюционных зданий.

Пресс-служба Смольного

Главной целью утепления являются снижение образования сосулек и наледи, обеспечение на чердаке стабильной температуры и влажности.

Работы стартовали в апреле 2024 года, их планируют завершить уже к октябрю. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Невском проспекте намерены отреставрировать фасады домов по архивным чертежам. 

Фото: ВКонтакте / Детская библиотека №6 Кировского района

Теги: капитальный ремонт кровли, таня савичева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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