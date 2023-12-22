На Невском проспекте намерены отреставрировать фасады домов по архивным чертежам

При изучении части зданий выявлены значительные утраты архитектурных деталей и элементов декора, их также восстановят.

Облик исторических зданий на Невском проспекте в Петербурге восстановят по архивным материалам. Работы проведут специалисты Фонда капитального ремонта и городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

К историческим относятся дома, которые не попали в перечень объектов культурного наследия, но являются неотъемлемыми элементами исторически сложившейся застройки. Всего в Петербурге около 16 тыс. таких зданий, из них порядка 7,5 тыс. находятся в центре.

Наша обязанность – сохранить Невский проспект таким, каким его видел основатель Петербурга, и бережно передать следующим поколениям. Губернатор Петербурга

Капитальный ремонт фасадов исторических домов на Невском проспекте включает изучение архивных материалов. Отмечается, что каждый дом требует особого отношения: выделяются все детали, проводятся фотофиксация, послойные расчистки, обмеры, исследования. Специалисты подбирают нужный цвет зданий, учитывая цветовую палитру города на Неве. Она насчитывает 40 традиционных для Петербурга цветов.

Решение по цветовому облику примут с учетом данных по расчисткам лицевых фасадов и результатам согласования выкрасок. Выкраска – проба колеров отделки фасада, она выполняется на участке площадью 1 "квадрат" по цветовым системам или каталогам "Колера для окраски фасадов зданий города Ленинграда".

Специалисты комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга для восстановления архитектурного облика фасадов искали материалы в Центральном государственном историческом архиве, Центральном государственном архиве кинофотодокументов города и на профессиональных интернет-ресурсах.

При изучении части зданий выявлены значительные утраты архитектурных деталей и элементов декора, их также восстановят. КГА выдал 40 заданий на разработку проектов благоустройства для капитального ремонта фасадов зданий.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрацию невского фасада Петропавловской крепости могут завершить позже сроков.

Фото: Piter.TV