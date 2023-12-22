До конца 2025 года в Петербурге отремонтируют все библиотеки

В прошлом году был выполнен первый этап модернизации библиотек.

Модернизация всех 200 библиотек Петербурга рассчитана на 3 года и завершится к 2025-му. Об этом заявил градоначальник в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в Капелле, передает пресс-служба Смольного 28 мая.

Мы уже предусмотрели в бюджете города свыше 1,3 млрд рублей на эту программу. В этом году заложили почти 500 млн рублей. Сейчас работы идут в 16 районах – в 179 библиотеках. Губернатор Петербурга

В прошлом году был выполнен первый этап модернизации библиотек. Сделать их современными и общедоступными информационными центрами позволило применение компьютерных технологий.

Ранее в библиотеке №3 имени О. Ф. Берггольц в Петербурге завершился капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV