Петербуржец создаст пункт буккроссинга в ретро-кабриолете

В Россию обмен книгами пришел примерно 20 лет назад. С этих пор точки книгообмена можно встретить везде, даже на улице и в баре.

Петербург и его жители продолжают удивлять своей оригинальностью. Петербуржец Владимир Маринович владеет кабриолетом "Победа" 1955 года выпуска и решил создать в ней яркую площадку для буккроссинга. Телеканалу "Санкт-Петербург" мужчина рассказал о своей идее подробнее.

Сам Владимир Маринович занимается бизнесом, а свободное время посвящает книгообмену. Он мечтает создать сеть книгообмена в автомобилях "Победа" по всему Петербургу. Выбор марки автомобиля символичен. Мужчине нравится, как звучит сочетание "Победа книги", то есть победа смысла и разума.

Проект должны завершить уже к апрелю: вместо крыши будет установлен стеклянный короб, в салоне разместят книжные полки. С местом стоянки ретро-кабриолета пока не определились. Вероятно, он появится на Петроградской стороне.

Пока книжная полка на колесах в стиле ретро не готова, Владимир пополняет общественные полки. Одну из таких установили в Кронштадте. Ежемесячно любители книг забирают отсюда порядка 300 книг.

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Фото: Pexels