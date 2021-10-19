Петербуржец создаст пункт буккроссинга в ретро-кабриолете

Петербург и его жители продолжают удивлять своей оригинальностью. Петербуржец Владимир Маринович владеет кабриолетом "Победа" 1955 года выпуска и решил создать в ней яркую площадку для буккроссинга. Телеканалу "Санкт-Петербург" мужчина рассказал о своей идее подробнее.
Сам Владимир Маринович занимается бизнесом, а свободное время посвящает книгообмену. Он мечтает создать сеть книгообмена в автомобилях "Победа" по всему Петербургу. Выбор марки автомобиля символичен. Мужчине нравится, как звучит сочетание "Победа книги", то есть победа смысла и разума.
Проект должны завершить уже к апрелю: вместо крыши будет установлен стеклянный короб, в салоне разместят книжные полки. С местом стоянки ретро-кабриолета пока не определились. Вероятно, он появится на Петроградской стороне.
Пока книжная полка на колесах в стиле ретро не готова, Владимир пополняет общественные полки. Одну из таких установили в Кронштадте. Ежемесячно любители книг забирают отсюда порядка 300 книг.
Ранее мы писали, что в Петербурге признали экстремистской "Библию сатаны"*.
Фото: Pexels
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