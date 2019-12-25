В Петербурге признали экстремистской "Библию сатаны"*

В этой книге среди прочего содержится оправдание убийств, особое внимание уделяется принесение в жертву детей.

Октябрьский районный суд Петербурга признал экстремистским материалом так называемую "Библию сатаны"*. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в этой книге среди прочего содержится оправдание убийств. Особое внимание уделяется принесение в жертву детей.

По данным источников, большинство оккультных сообществ используют "Библию сатаны"* как основополагающее издание. Суд считает, что чтение этой книги людьми с психическими расстройствами может привести к трагическим последствиям. В частности, было установлено, что мужчина, зарезавший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре в 2019 году, следовал призывам в этой книге.

Ранее суд признал "Мужское государство"* экстремистской организацией.

*экстремистское издание

Фото: pexels.com