В Петербурге признали экстремистской "Библию сатаны"*

Октябрьский районный суд Петербурга признал экстремистским материалом так называемую "Библию сатаны"*. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Установлено, что в этой книге среди прочего содержится оправдание убийств. Особое внимание уделяется принесение в жертву детей.
По данным источников, большинство оккультных сообществ используют "Библию сатаны"* как основополагающее издание. Суд считает, что чтение этой книги людьми с психическими расстройствами может привести к трагическим последствиям. В частности, было установлено, что мужчина, зарезавший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре в 2019 году, следовал призывам в этой книге.
Ранее суд признал "Мужское государство"* экстремистской организацией.
*экстремистское издание
Фото: pexels.com
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