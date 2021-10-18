Суд признал "Мужское государство"* экстремистской организацией

Теперь деятельность объединения запрещена на территории РФ.

Нижегородский областной суд признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность. Об этом пишет "РИА Новости".

Административно-исковое заявление удовлетворить и признать объединение "Мужское государство"* экстремистским и запретить его деятельность на территории РФ. Анна Белова, судья

По данным Telegram-канала SHOT, основатель объединения Владислав Поздняков на заседание не явился.

5 октября текущего года прокуратура Нижегородской области обратилась в областной суд с иском о запрете деятельности на территории РФ данного объединения. Среди административных ответчиков в карточке дела были указаны Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль в курсе деятельности "МГ"*, однако этот вопрос должны решать правоохранительные органы.

Ранее "Мужское государство"* атаковало сервис "Таксовичкоф" в Санкт-Петербурге. Поздняков написал в своем Telegram-канале, что услуга "женщина-водитель", которая предоставляется по двойной оплате, дискриминирует мужчин. Он призвал соратников скачивать приложение сервиса, ставить ему максимально низкую оценку и писать негативные отзывы.

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"Мужское государство"*, "МГ"* - экстремистская организация, запрещена в РФ