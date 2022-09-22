В Петербурге и Дагестане задержали трех религиозных экстремистов

В период с 2018 по 2023 гг. задержанные распространяли антиконституционные идеи и занимались вербовкой людей.

Накануне стало известно о проведении оперативных мероприятий на территории Дагестана и Санкт-Петербурга. В ходе единовременной операции на территории двух стран правоохранители задержали трех дагестанских граждан, которые обвиняются в организации экстремистской деятельности, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

В ФСБ и Центре "Э" МВД России установлено, что экстремистская ячейка была организована еще 2018-м году. С тех пор до 2023-го года подозреваемые занимались антироссийской и антиконституционной деятельностью, а также занимались религиозной пропагандой и вербовкой людей в Северном Кавказе.

Полицией Республики Дагестан в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по 282-й статье УК РФ. Следствие продолжает расследовать обстоятельства противозаконной экстремистской деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на 500 тыс. рублей был оштрафован местный житель, который призывал к терроризму в социальной сети "ВКонтакте".

Скриншот из видео: ГУ МВД России по СКФО