Петербуржца оштрафовали на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму во "ВКонтакте"

Также ему запретили вести социальные сети.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, которому вменяют ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщили 7 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

Военный суд установил, что фигурант, "негативно воспринимая результаты внутренней политики РФ, принятых высшими органами власти управленческих решений в миграционной сфере, и испытывая неприязненное отношение к президенту страны и главе Чеченской Республики", на своей странице во "ВКонтакте" оставлял комментарии к публикациям, содержавшие признаки публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Судом назначено наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на 4 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина оштрафован на 250 тыс. рублей за пропаганду терроризма.

Фото: Piter.TV