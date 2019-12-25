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Петербуржца оштрафовали на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму во "ВКонтакте"
Сегодня, 10:44
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Петербуржца оштрафовали на 500 тыс. рублей за призывы к терроризму во "ВКонтакте"

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Также ему запретили вести социальные сети.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, которому вменяют ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщили 7 октября в объединенной пресс-службе городских судов. 

Военный суд установил, что фигурант, "негативно воспринимая результаты внутренней политики РФ, принятых высшими органами власти управленческих решений в миграционной сфере, и испытывая неприязненное отношение к президенту страны и главе Чеченской Республики", на своей странице во "ВКонтакте" оставлял комментарии к публикациям, содержавшие признаки публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. 

Судом назначено наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на 4 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина оштрафован на 250 тыс. рублей за пропаганду терроризма. 

Фото: Piter.TV 

Теги: военный суд, призыв к терроризму
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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