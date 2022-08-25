Военного, который устроил смертельное ДТП в Ленобласти, отправили в колонию на 3 года

Потерпевшие подтвердили, что в общей сложности подсудимый выплатил им 2,4 млн рублей в счет компенсации морального и материального вреда.

Военный суд огласил приговор в отношении рядового Владислава Шорохова, устроившего смертельное ДТП в Ленобласти. Молодому человеку вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, днем 18 мая на 13-м километре автомобильной дороги "Сосновый Бор — Глобицы" в Ломоносовском районе в направлении Соснового Бора фигурант, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при обгоне столкнулся по касательной с попутной машиной Kia Rio. После этого Шорохов въехал во встречную иномарку Volkswagen Polo. В результате аварии погибли пять человек – водитель и пассажиры последнего авто.

Военный виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что "загладил перед родственниками погибших причиненный вред и примирился с ними".

Потерпевшие подтвердили, что в общей сложности подсудимый выплатил им 2,4 млн рублей в счет компенсации морального и материального вреда.

Молодой возраст подсудимого, а также то, что он свою вину в совершении преступления признал полностью и в содеянном чистосердечно раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, как до поступления на военную службу, так и в период ее прохождения характеризуется положительно, поощрялся командованием, не имеет дисциплинарных взысканий. Конечно же, суд обязан был учесть и позиции потерпевших, просивших не привлекать Шорохова к уголовной ответственности, а также ходатайства АНО "Центр социальной реабилитации "Молодежь против наркотиков" и ООО "Региональный инженерный технологический центр", в которых погибшие проходили реабилитацию и осуществляли трудовую деятельность, просивших проявить к Шорохову снисхождение и не назначать ему наказание, связанное с реальным лишением свободы. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии в Ломоносовском районе Ленобласти погиб байкер.

Фото: Piter.TV