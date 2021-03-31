Петербуржец заплатит штраф в 300 тыс. рублей за комментарий, оправдавший обстрел Белгорода

Мужчина вину признал полностью.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом 10 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Днем 15 февраля фигурант через свой аккаунт в мессенджере Telegram опубликовал комментарий, оправдавший террористический акт – обстрел Белгорода.

Мужчина вину признал полностью и суду показал, что мотивом опубликования им в этом комментарии своего мнения послужило эмоциональное состояние, связанное с работой. Военный суд назначил наказание в виде штрафа в 300 тыс. рублей с лишением права администрировать сайты и каналы в интернете на срок 2 года.

Ранее петербуржца оштрафовали на 180 тыс. рублей за оправдание терроризма во "ВКонтакте".

Фото: Piter.TV