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В Петербурге огласили приговор по делу о публичном оправдании терроризма
Вчера, 16:44
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В Петербурге огласили приговор по делу о публичном оправдании терроризма

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Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении рецидивиста по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга 7 сентября. 

В октябре 2021 года фигурант, находясь в Республике Карелия, опубликовал в интернете видеозапись, которая содержала призывы к деятельности организаций, признанных террористическими и запрещенными на территории страны. 

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет администрировать сайты и каналы 2 года. 

Ранее на Piter.TV: жительницу Петербурга задержали за оправдание теракта в Москве. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оправдание терроризма, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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