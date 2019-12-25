В Петербурге огласили приговор по делу о публичном оправдании терроризма

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении рецидивиста по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом рассказали в прокуратуре Петербурга 7 сентября.

В октябре 2021 года фигурант, находясь в Республике Карелия, опубликовал в интернете видеозапись, которая содержала призывы к деятельности организаций, признанных террористическими и запрещенными на территории страны.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет администрировать сайты и каналы 2 года.

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Фото: Piter.TV