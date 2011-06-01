Петербуржца оштрафовали на 180 тыс рублей за оправдание терроризма во "ВКонтакте"

Ему также запрещено администрировать соцсети два года.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, который ранее был признан виновным по ч.2 ст. 205.2 УК РФ. За неаккуратный комментарий обвиняемый должен будет заплатить 180 тыс. рублей в качестве штрафа, – гласит информация объединенной пресс-службы петербургских судов.

Проступок был совершен в конце октября 2022-го года, когда обвиняемый оставил под постом в группе "Русский взгляд Z" комментарий, оправдывающий террористический акт, совершенный Андерсом Брейвиком в 2011-м году.

Подсудимый полностью признал свою вину, убедив суд в том, что он не разделяет идей террориста. Ему был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей с лишением права заниматься администрированием социальных сетей на два года. Однако с учетом домашнего ареста и нахождения обвиняемого под стражей размер штрафа был сокращен до 180-ти тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Северной столице и Республике Дагестан были задержаны три человека, которых обвиняют в экстремистской деятельности.

Фото: Piter.TV