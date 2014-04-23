В Петербурге мужчина оштрафован на 250 тыс. рублей за пропаганду терроризма

Ему вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к терроризму).

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к терроризму). Об этом 14 августа рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В июне прошлого года в группе "Новости Ростов-на-Дону!" во "ВКонтакте" опубликовали новостное сообщение с графическим изображением президента РФ под заголовком: "Путин сегодня сделает ряд заявлений из Кремля, сообщает Первый канал со ссылкой на Пескова". В этот же день фигурант дал посту комментарий "побудительного характера в форме публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, содержащий нелитературные выражения".

Мужчина вину признал полностью. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 2 года.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге жительницу Вологды оштрафовали на 300 тыс. рублей за комментарий, оправдывающий терроризм.

Фото: Piter.TV