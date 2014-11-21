В Петербурге жительницу Вологды оштрафовали на 300 тыс. рублей за комментарий, оправдывающий терроризм

Ей вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении женщины, которая оставила комментарий в Telegram, оправдывающий терроризм. Ей вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 14 июня.

Установлено, что 9 июля 2023 года фигурантка, находясь по месту своего жительства в Вологде, через телефон опубликовала в tg-канале под постом о планируемых рейдах на территорию РФ украинского военизированного объединения Легион "Свобода России"*, признанного террористической организацией решением Верховного Суда РФ, комментарий, начинающийся аббревиатурой "ЛСР …" и заканчивающийся словом "… поклон". Текст был "доступен для обозрения неограниченному кругу лиц и направлен на оправдание деятельности указанной террористической организации, то есть направлен на оправдание терроризма".

Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том на срок 2 года. Учитывая сроки содержания женщины под домашним арестом, суд смягчил наказание до 300 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на 350 тыс. рублей оштрафован житель Коми. Он призывал посадить политиков на кол.

Фото: Piter.TV

* Признан террористической организацией в РФ. Ее деятельность запрещена на территории РФ.