В Петербурге на 350 тыс. рублей оштрафован житель Коми. Он призывал посадить политиков на кол

Кроме того, в 2021-2022 годах он высказался в отношении Главы Республики Коми.

Уроженец Коми заплатит штраф за высказанное желание посадить политиков на кол. Ему вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета). Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 7 июня.

Приговор в отношении фигуранта огласил Первый Западный окружной военный суд. Установлено, что с 9 апреля 2020 года по 14 января 2022-го мужчина, будучи "негативно настроенным к деятельности органов государственной власти РФ в связи с проводимой внутренней и внешней политикой", находясь в Красноярском крае и Республике Коми, разместил в открытом доступе в социальной сети "ВКонтакте" комментарии, которые содержали лингвистические признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности в виде посягательства на жизнь государственных деятелей страны.

9 апреля 2020 года М. опубликовал комментарий, начинающийся словами "На кол…". Содержание комментария направлено на призыв к осуществлению террористической деятельности путем посягательства на жизнь Голиковой Т. А. 21 апреля 2020 года высказался в отношении Терешковой В. В. 20 мая 2020 г. начал словами "На кол ее…" комментарий в отношении Яровой И.А. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Кроме того, в 2021-2022 годах он высказался в отношении Главы Республики Коми.

Подсудимый вину признал. Суд назначил штраф в размере 350 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за дискредитацию ВС РФ арестовали бывшего депутата.

Фото: Piter.TV