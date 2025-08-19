На встрече с президентом Гольдштейн уделил внимание мерам поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Гольдштейн доложил главе государства о социально-экономическом положении региона. Отдельное внимание врио главы республики уделил мерам поддержки участников спецоперации и членов их семей. Также Гольдштейн отметил, что в Коми реализуется программа "Время героев".

Видео: kremlin.ru