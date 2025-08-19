Ушаков: Путин отметил важность усилий Трампа по урегулированию на Украине

По его словам, беседа между президентами носила откровенный и весьма конструктивный характер.

Президент РФ Владимир Путин отметил важность усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, беседа между Путиным и Трампом носила откровенный и весьма конструктивный характер. Ушаков отметил, что лидеры РФ и США условились тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной повестки дня.

В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Ранее Трамп заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского.

Видео: kremlin.ru