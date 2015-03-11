  1. Главная
Трамп заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского
Американский лидер добавил, что после этой встречи пройдут трехсторонние переговоры с участием США.

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в Truth Social.

По словам главы Белого дома, после встречи с европейскими лидерами и Зеленским, которая прошла в Белом доме, он позвонил Путину. Трамп отметил, что встреча президентов России и Украины готовится, а ее место проведения еще предстоит определить. Также американский лидер добавил, что после этой встречи пройдут трехсторонние переговоры с участием США.

Ранее Трамп заявил, что выбор места для встречи с Путиным был предметом спора с Кремлем.

