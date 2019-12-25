Глава США объяснил, почему встречу с российским руководством решено было проводить именно в США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что выбор Аляски в качестве места для официальной встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным был предметом спора. Таким образом иностранец через социальные сети прокомментировал утверждения "лэивых медиа" о том, что Белый дом якобы потерпел крупное поражение, когда позволил главе Кремля провести важную встречу на высшем уровне на территории США. Политик указал, что если бы мероприятия прошло за пределами страны, то контролируемые демократами СМИ в США сказали бы о том, что произошла " ужасная вещь".

На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают. Это был один из главных пунктов спора. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной на территории Аляски, состоялась официальная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение между политиками продолжалось около трех часов. Сначала главы государства переговорили тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту мероприятия в узком составе "три на три". От Москвы также приняли участие в переговорах помощник президента Юрий Ушаков и глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров, с американской - государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента Стивен Уиткофф. В итоговом заявлении для прессы Владимир Путин сообщил, что мирное урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

