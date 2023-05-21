Эксперт заявил, что европейские политики добиваются популярности за счет России

Европейские политики добиваются популярности за счет разговоров о России. Об этом заявил политолог Данила Гуреев телеканалу "360".
По мнению эксперта, европейские политики в своих речах перед избирателями всегда говорят о том, какая Россия плохая страна, и что они ее не боятся. Гуреев добавил, что риторика успешна до тех пор, пока такие заявления действительно не услышат.
Политолог обратил внимание на то, что нужно понимать разницу в ситуациях, когда человек что-то сказал и когда его "серьезно услышали". Также Гуреев отметил, что все в мире за исключением президента США Дональда Трампа осознают, что Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом.
Ранее в Госдуме призвали увеличить пособие по беременности жительницам деревень.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все