Эксперт заявил, что европейские политики добиваются популярности за счет России

Европейские политики добиваются популярности за счет разговоров о России. Об этом заявил политолог Данила Гуреев телеканалу "360".

По мнению эксперта, европейские политики в своих речах перед избирателями всегда говорят о том, какая Россия плохая страна, и что они ее не боятся. Гуреев добавил, что риторика успешна до тех пор, пока такие заявления действительно не услышат.

Политолог обратил внимание на то, что нужно понимать разницу в ситуациях, когда человек что-то сказал и когда его "серьезно услышали". Также Гуреев отметил, что все в мире за исключением президента США Дональда Трампа осознают, что Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом.

Фото: pxhere.com