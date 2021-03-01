В Госдуме призвали увеличить пособие по беременности жительницам деревень

По мнению депутата, эта инициатива поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвали увеличить пособие по беременности жительницам деревень. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По мнению депутата, эта инициатива поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Миронов составил вместе с главой комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яной Лантратовой обращение, направленное вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Оба подчеркнули в обращении, что условия жизни в деревнях в среднем тяжелее, чем по стране.

Миронов отметил, что сельские жители получают низкие зарплаты, а также сталкиваются с нехваткой врачей и транспортными проблемами. Он предложил увеличить на 50% пособие по беременности и родам женщинам, официально работающим и проживающим в сельской местности не менее трех лет.

Фото: Piter.tv