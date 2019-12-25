Вице-президент НАС отметил рост числа жалоб на требование доплатить утильсбор

Эксперт призвал приобретать только автомобили, которые являются юридическими чистыми.

Вице-президент Национального Автомобильного Союза (НАС) Антон Шапарин отметил рост числа жалоб на требование доплатить утильсбор. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, многие автомобилисты жалуются, что таможня обязывает их доплатить утильсбор за автомобили, ввезенные в последний год. Речь идет о машинах, которые ввозят в страну по разным схемам и через другие государства. Шапарин отметил, что люди, которые хотели взять автомобиль подешевле, вынуждены приобретать ее дороже объективной цены.

Эксперт призвал приобретать только автомобили, которые являются юридическими чистыми. Он заявил, что любые серые схемы обернутся переплатой для владельцев машин. Также Шапарин добавил, что у автомобилистов есть два варианта в случае требования о налоге: судиться или платить.

Фото: Piter.tv