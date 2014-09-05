Политтехнолог заявил, что Трампу не удастся заговорить Си Цзиньпина

По мнению эксперта, вероятная сделка между Вашингтоном и Пекином станет временной паузой, а не перемирием.

Политтехнолог Рамиль Харисов заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся заговорить председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, переговоры с китайским лидером являются одной из ключевых сцен азиатского турне главы Белого дома. Он подчеркнул, что за договоренностью о заморозке тарифной войны и возобновлении закупок сельхозпродукции скрывается стратегический конфликт.

Харисов добавил, что Си Цзиньпин мыслит стратегически и опирается на логику долгого времени, в то время как Трамп хочет показать быстрый результат. Он считает, что вероятная сделка между Вашингтоном и Пекином станет временной паузой, а не перемирием.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости кредитных каникул для молодых семей.

Фото: pxhere.com