"Мужское государство" атаковали сервис "Таксовичкоф" в Петербурге

В Telegram мужчина написал, что услуга "женщина-водитель", которая предоставляется по двойной оплате, дискриминирует мужчин.

В субботу, 2 октября, в Петербурге представители движения "Мужское государство" атаковали сервис такси "Таксовичкоф". Об этом рассказал в своем Telegram-канале основатель "МГ" Владислав Поздняков, который и организовал эту акцию.

В Telegram мужчина написал, что услуга "женщина-водитель", которая предоставляется по двойной оплате, дискриминирует мужчин. Поздняков призвал соратников скачивать приложение сервиса, ставить ему максимально низкую оценку и писать негативные отзывы. Его сторонники оставляли гневные комментарии, и в Instagram, и на сайте такси.

Согласно задумке Позднякова, сторонники движения заказывали такси, а после того, как машина приезжала к месту заказа, отменяли его. В причинах отказа от машины они указывали "дискриминационной политики компании".

Добавим, что компания убрала двойную оплату за данную услугу, но и эта опция доступна не во всех регионах, например, в Москве ее нет.

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Фото: Piter.tv