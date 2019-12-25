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Петербурженка едва не потеряла ребенка в ДТП на улице Орджоникидзе
Сегодня, 9:34
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка едва не потеряла ребенка в ДТП на улице Орджоникидзе

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Ее увезли в больницу с угрозой выкидыша.

Утром 1 октября в Московском районе Петербурга произошло ДТП, которое едва не стало причиной ужасной трагедии. Об этом стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах.

Около 07:40 на улице Орджоникидзе столкнулись Volkswagen и Chevrolet, один из автомобилей – такси. В этой машине сидели две женщины, одна из которых беременная.

В результате аварии 30-летняя женщина едва не потеряла ребенка. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу с угрозой выкидыша.

Ранее мы писали, что на Парнасе "Газель" сбила первоклассницу прямо на территории школы.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, беременность
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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