Петербурженка едва не потеряла ребенка в ДТП на улице Орджоникидзе

Ее увезли в больницу с угрозой выкидыша.

Утром 1 октября в Московском районе Петербурга произошло ДТП, которое едва не стало причиной ужасной трагедии. Об этом стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах.

Около 07:40 на улице Орджоникидзе столкнулись Volkswagen и Chevrolet, один из автомобилей – такси. В этой машине сидели две женщины, одна из которых беременная.

В результате аварии 30-летняя женщина едва не потеряла ребенка. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу с угрозой выкидыша.

Ранее мы писали, что на Парнасе "Газель" сбила первоклассницу прямо на территории школы.

Фото: Piter.TV