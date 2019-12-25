На Парнасе "Газель" сбила первоклассницу прямо на территории школы

В четверг, 30 сентября, на улице Федора Абрамова на Парнасе произошла авария. Водитель "Газели" сбил 7-летнюю девочку, ученицу 1 класса, прямо на территории школы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Девочку увезли в Детскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали перелом пальца и ушибленную рану стопы.
За рулем транспортного средства находился 59-летний мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее мы писали, что двое мужчин пострадали, перевернувшись в авто неподалеку от Киришей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все