На Парнасе "Газель" сбила первоклассницу прямо на территории школы

Девочку госпитализировали с переломом пальца и ушибленной раной стопы.

В четверг, 30 сентября, на улице Федора Абрамова на Парнасе произошла авария. Водитель "Газели" сбил 7-летнюю девочку, ученицу 1 класса, прямо на территории школы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Девочку увезли в Детскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали перелом пальца и ушибленную рану стопы.

За рулем транспортного средства находился 59-летний мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что двое мужчин пострадали, перевернувшись в авто неподалеку от Киришей.

Фото: Piter.TV