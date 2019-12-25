Двое мужчин пострадали, перевернувшись в авто неподалеку от Киришей

По неустановленным причинам Renault съехал в кювет и перевернулся.

В среду, 29 сентября, на автодороге Кириши-Волхов в Ленобласти произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По неустановленным причинам Renault съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате водитель машины получил вывих плеча, а 56-летний пассажир – сотрясение мозга. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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Фото: pexels.com