На Лисичанской автоледи врезалась в жилой дом

По словам автора видео, женщина перепутала педали.

В Приморском районе произошло ДТП, пострадали автомобиль и жилой дом. Авария попала на видео, которое опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, утром 30 сентября серая легковушка, которая ехала по Лисичанской улице, по непонятным причинам заехала на тротуар и врезалась в дом. При этом автомобиль чудом не зацепил близко растущие деревья.

По словам автора видео, женщина перепутала педали.

Накануне в Луге женщина на Renault сдала назад и насмерть переехала пенсионерку.

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