В Луге женщина на Renault сдала назад и насмерть переехала пенсионерку

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

В Лужском районе Ленобласти выясняются обстоятельства смертельной аварии.

По данным источника, около часа дня 28 сентября на Советском переулке в Луге 57-летняя жительница деревни Слапи на автомобиле Renault Sandero при движении задним ходом наехала на 60-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Вечером 28 сентября в Гатчинском районе Ленобласти произошла трагедия – в ДТП погибла жительница деревни Борисово.

Фото: Piter.TV