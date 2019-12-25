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В Луге женщина на Renault сдала назад и насмерть переехала пенсионерку
Сегодня, 12:58
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В Луге женщина на Renault сдала назад и насмерть переехала пенсионерку

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

В Лужском районе Ленобласти выясняются обстоятельства смертельной аварии.

По данным источника, около часа дня 28 сентября на Советском переулке в Луге 57-летняя жительница деревни Слапи на автомобиле Renault Sandero при движении задним ходом наехала на 60-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Вечером 28 сентября в Гатчинском районе Ленобласти произошла трагедия – в ДТП погибла жительница деревни Борисово. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: renault, луга, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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