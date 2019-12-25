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В Ленобласти из искореженной машины достали тело погибшей в ДТП
Сегодня, 7:57
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти из искореженной машины достали тело погибшей в ДТП

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Легковушка съехала с дороги и вылетела в канаву.

Вечером 28 сентября в Гатчинском районе Ленобласти произошла трагедия – в ДТП погибла жительница деревни Борисово. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По неизвестным причинам легковушка съехала с дороги и вылетела в кювет. От полученных травм находящаяся в салоне девушка погибла на месте аварии. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать тело из искореженной машины. Они также провели работы по отключению автомобильного аккумулятора.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что водитель ВАЗ погиб после столкновения с деревом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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