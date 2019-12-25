В Ленобласти из искореженной машины достали тело погибшей в ДТП

Легковушка съехала с дороги и вылетела в канаву.

Вечером 28 сентября в Гатчинском районе Ленобласти произошла трагедия – в ДТП погибла жительница деревни Борисово. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По неизвестным причинам легковушка съехала с дороги и вылетела в кювет. От полученных травм находящаяся в салоне девушка погибла на месте аварии. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать тело из искореженной машины. Они также провели работы по отключению автомобильного аккумулятора.

Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV