На Литейном проспекте водитель погиб в массовом ДТП

В результате аварии одного из водителей зажало в авто.

В субботу в Центральном районе Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился перед Литейным мостом. На участке столкнулись три автомобиля – такси, внедорожник "Тойота" и легковой автомобиль "Мерседес". По словам свидетеля, авария случилась по вине таксиста, который проехал на запрещающий сигнал светофора, за ним "под шумок" последовал и водитель внедорожника.

В результате аварии одного из водителей зажало в авто. Одна из пользователей сообщила, что в ДТП погиб ее отец. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".