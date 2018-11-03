На кольцевой автодороге загорелся грузовик

Пожар ликвидировали две бригады пожарных.

В субботу, 3 ноября, на кольцевой автодороге сгорел грузовик. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился на Шафировском проспекте. На участке дороги загорелась фура, перевозившая строительные материалы. На место происшествия прибыли две бригады пожарных и ликвидировали возгорание. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"