Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:19
0
Rybka123
206
Код вставки плеера

На кольцевой автодороге загорелся грузовик

0
 
 

Пожар ликвидировали две бригады пожарных.

В субботу, 3 ноября, на кольцевой автодороге сгорел грузовик. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился на Шафировском проспекте. На участке дороги загорелась фура, перевозившая строительные материалы. На место происшествия прибыли две бригады пожарных и ликвидировали возгорание. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге 2-летний ребенок получил в детском садике травму головы

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: грузовик , кад , пожар , фура
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5